Grave incidente, nella tarda serata di ieri, lungo la Strada Provinciale 21 nel territorio di Burcei. Coinvolte un’auto e una moto, con un minorenne che si trova in gravissime condizioni.

Per cause che sono tuttora in corso di accurato accertamento, un’auto guidata da una donna di 56 anni si è scontrata con una moto 125. In sella al mezzo a due ruote viaggiavano due ragazzi minorenni residenti a Cagliari. L'impatto è stato particolarmente violento e ha catapultato i due giovani sull'asfalto. Mentre la conducente dell’auto è rimasta fortunatamente illesa, seppur sotto shock, le condizioni dei due ragazzi sono apparse fin da subito estremamente critiche ai primi soccorritori.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l'arrivo sul posto dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure d'urgenza sul posto per poi disporre i trasferimenti in ospedale. Il minorenne che si trovava alla guida del motociclo è stato accompagnato in codice giallo presso il nosocomio più vicino. Molto più drammatica, invece, la situazione del passeggero della moto: a causa delle lesioni decisamente più gravi riportate nello scontro, il giovane è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione con la prognosi riservata e i medici che non escludono il pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, supportati dai militari della Stazione di Maracalagonis. I militari hanno lavorato a lungo nella notte per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica e stabilire le responsabilità. Per consentire ulteriori accertamenti, entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro amministrativo.