Momenti di grande apprensione durante il pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato poco dopo le ore 16:00 in viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, finendo contro un palazzo e travolgendo alcune persone.

Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, ci sarebbero 2 morti e 38 feriti, anche se si tratta di un bilancio provvisorio, ancora in aggiornamento. La vittima accertata non sarebbe un passeggero, ma un passante investito dal mezzo proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso Porta Venezia.

Al momento, i Vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre un passeggero rimasto incastrato, mentre almeno una decina di feriti sarebbero già stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi della sede centrale di via Messina, con un totale di 25 uomini.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe una possibile eccessiva velocità nella curva di via Lazzaretto, ma nulla è confermato.