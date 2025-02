Papa Francesco ha trascorso "una notte tranquilla" in ospedale, mantenendo uno stato di salute stabile secondo fonti vaticane. La febbre del Pontefice, secondo quanto riportato da Ansa, dovrebbe essere diminuita e che c'è ottimismo riguardo alla nuova terapia intrapresa per l'infezione alle vie respiratorie.

Papa Francesco è stato ricoverato ieri mattina al Policlinico Gemelli di Roma per ricevere cure per una bronchite dopo aver mostrato segni di malessere durante le udienze a Casa Santa Marta. La decisione è stata presa dopo che il Pontefice era arrivato affannato a causa di problemi respiratori legati a un eccesso di catarro.

Le condizioni di salute di Papa Francesco

Il Papa, nei giorni scorsi, aveva manifestato problemi respiratori tanto che, durante l'udienza generale del 12 febbraio, aveva delegato la lettura della catechesi a un collaboratore, spiegando di non poter continuare a causa della bronchite.

Il suo ricovero al decimo piano del Gemelli, reparto già utilizzato in precedenza per le sue cure, è stato deciso per consentire un monitoraggio più accurato delle sue condizioni di salute e garantire il miglior trattamento possibile.

Questo ricovero segue i precedenti controlli medici a cui il Papa è stato sottoposto in passato: nel giugno 2023 per un intervento chirurgico all'intestino e più volte nel corso del 2024 per visite di controllo. Secondo fonti vicine al Vaticano, il Pontefice sta affrontando le terapie con serenità e riceverà costantemente assistenza dallo staff medico del Policlinico.

Oltre dieci anni di papato

Il 13 marzo 2013, Jorge Mario Bergoglio è stato eletto Papa Francesco come 265° successore di Pietro, diventando il primo Papa proveniente dalle Americhe e appartenente alla Compagnia di Gesù. La sua elezione è avvenuta dopo le dimissioni di Benedetto XVI, segnando una svolta storica per la Chiesa cattolica.

Da allora, il pontificato di Papa Francesco si è contraddistinto per il suo approccio semplice e diretto, la sua attenzione ai più vulnerabili e la sua determinazione a riformare le istituzioni ecclesiastiche. La sua focalizzazione sulla misericordia, sull'accoglienza e sulla lotta alle diseguaglianze ha caratterizzato i suoi oltre dieci anni di guida della Chiesa. Nonostante problemi di salute che hanno richiesto ricoveri e controlli medici, Papa Francesco ha continuato a mantenere il suo impegno pubblico, svolgendo le sue missioni apostoliche ed esercitando il suo ministero con fermezza.