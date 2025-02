La Piastra ambulatoriale dell’ospedale San Francesco si arricchisce un nuovo servizio: l’ambulatorio di Diagnostica Cardiologica con Imaging di Secondo Livello è ora attivo. Questa iniziativa, guidata dalla Cardiologia dell’Ospedale San Francesco, nasce per soddisfare la crescente domanda di servizi avanzati di diagnostica cardiologica, con particolare focus sulla cardiologia dello sport. L'obiettivo è garantire cure specialistiche a pazienti affetti da patologie cardiovascolari complesse.

"Si tratta – spiega il direttore generale dell’ASL 3 di Nuoro, Paolo Cannas – di un’importante risorsa per il territorio della ASL di Nuoro, perché amplia in maniera significativa l’offerta assistenziale di alta qualità in questo settore".

Il centro ambulatoriale si pone l'obiettivo di migliorare l'accesso alla diagnostica avanzata e di offrire un percorso strutturato di valutazione per gli atleti al fine di ridurre il rischio di eventi cardiaci improvvisi. L'accesso all'ambulatorio sarà possibile solo per i pazienti che hanno già ricevuto una valutazione cardiologica di base presso le strutture territoriali competenti, includendo una visita specialistica, un Elettrocardiogramma (ECG) di base e un ecocardiogramma di primo livello. L'obiettivo dell'ambulatorio è quello di seguire i pazienti che presentano sospetti clinici significativi legati a patologie cardiache strutturali, aritmologiche o ischemiche. L'agenda per prenotare visite e prestazioni diagnostiche sarà gestita tramite il CUP.

In termini di prestazioni diagnostiche, l'ambulatorio offrirà un'ampia gamma di servizi avanzati, inclusi ecocardiogrammi con tecniche di strain imaging e contrasto, monitoraggio ECG Holter per le aritmie, Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) cardiaca per la caratterizzazione tissutale e valutazioni elettrofisiologiche per la stratificazione del rischio aritmico e la pianificazione terapeutica. Il team multidisciplinare dell'ambulatorio sarà composto da esperti cardiologi, radiologi, elettrofisiologi e personale infermieristico specializzato. La responsabile dell'ambulatorio sarà la dott.ssa Caterina Gaddeo, una cardiologa con esperienza pluriennale acquisita presso l'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale San Francesco della ASL di Nuoro.

"L’attivazione di questo ambulatorio - dichiara il direttore della Cardiologia di Nuoro, Mauro Pisano - risponde a un bisogno concreto della popolazione e degli sportivi, rafforzando l’integrazione tra diagnostica di alta specializzazione e medicina territoriale. Inoltre, costituisce un tassello fondamentale del progetto aziendale della ASL di Nuoro per la promozione di stili di vita sani".