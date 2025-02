La famiglia di Giulia Cecchettin è stata colpita dall'ennesima tragica perdita: la nonna paterna, Carla Gatto, è deceduta all'età di 76 anni ieri, venerdì 14 febbraio, in seguito a un improvviso malore.

Residente a Beverare, Carla era nota per il suo impegno nel sostenere il figlio Gino nella ricerca di giustizia per la nipote Giulia, vittima di un brutale femminicidio perpetrato dall'ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre 2023. Oltre al suo ruolo di sostenitrice, Carla si dedicava anche alla scrittura e alla pittura, con il libro "Con lo zaino in spalla e..." dedicato alla nipote. Ha partecipato attivamente alle udienze del processo a Turetta, dimostrando grande coraggio e determinazione.

Questa nuova tragedia si aggiunge al dolore per la perdita della madre di Giulia, Monica Camerotto, avvenuta un anno prima a soli 51 anni, e al terribile femminicidio di Giulia.

Dopo l'ospedalizzazione di Carla, suo figlio Gino ha condiviso un toccante post sui social media con parole di incoraggiamento, "Forza mamma". La vicinanza e il supporto alla famiglia Cecchettin si sono manifestati attraverso numerosi messaggi di solidarietà e affetto, dimostrando quanto sia importante il sostegno in momenti così difficili.