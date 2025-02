Avrebbe strappato con violenza la borsa a una donna e l'avrebbe poi gettata con forza su un'auto parcheggiata. La Polizia di Stato di Cagliari ha così arrestato in flagrante un uomo di 31 anni per l'accusa di rapina.

Durante il pomeriggio dello scorso giovedì, gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti dopo una chiamata di aiuto al 112 da parte di un cittadino che stava inseguendo un uomo che secondo quanto riferito aveva appena derubato una donna a metà strada lungo viale Merello a Cagliari. Le informazioni raccolte dai testimoni sono state comunicate alle altre pattuglie della Polizia di Stato presenti, permettendo di individuare rapidamente il presunto aggressore nei pressi della zona campestre di Montixeddu, dove si era nascosto nella vegetazione.

L'uomo è stato bloccato e trovato in possesso di 110 euro in contanti rubati dalla borsa della donna, abbandonata durante la fuga. La vittima, assistita dal personale del 118, presentava lividi al braccio e le sono stati restituiti il denaro e gli effetti personali.

Il 31enne, originario di Samassi, già indagato in precedenza per possesso di chiavi alterate e ricettazione, è stato portato agli uffici della Questura e arrestato per rapina. Gli accertamenti della Polizia di Stato saranno valutati dal G.I.P., che deciderà sull'arresto durante l'udienza di convalida.