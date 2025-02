Nella mattinata di ieri, il Consiglio Comunale di Valledoria ha dato il via libera definitivo all'importante strumento urbanistico noto come Piano Utilizzo dei Litorali (PUL), essenziale per la pianificazione del territorio comunale.

"Per la prima volta, il PUL viene adottato nel nostro comune - ha detto il sindaco di Valledoria, Marco Muretti -. Un risultato straordinario e storico frutto di un lavoro che parte con il conferimento dell’incarico di progettazione nel 2021 e, dopo diverse fasi programmatiche e autorizzative, ha raggiunto il suo epilogo con l’approvazione definitiva".

Il Piano di Uso del Litorale (PUL) è un importante strumento per gestire in modo sostenibile le aree costiere. Il Comune di Valledoria ha riferito che si impegna a svolgere un ruolo significativo nell'equilibrare la protezione ambientale, lo sviluppo economico e sociale, e la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il PUL, che mira a preservare l'ambiente come una risorsa preziosa e irriproducibile. Questa azione integrata, secondo quanto affermato dall'amministrazione comunale, potenzierà il territorio nel suo complesso.