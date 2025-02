Probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, ha minacciato di appiccare il fuoco alla casa e all'auto di famiglia a Villacidro, mentre cercava di aggredire la madre, così la donna, una 59enne, ha richiesto l'intervento dei Carabinieri.

Durante la scorsa notte, i militari della Stazione di Villacidro hanno così arrestato un uomo di 30 anni per maltrattamenti in famiglia, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile. L'intervento ha permesso di proteggere la donna, evitando conseguenze più gravi.

I fatti

I carabinieri sono intervenuti immediatamente dopo la chiamata disperata della donna e hanno trovato l'uomo in preda a una violenta crisi d'ira, mentre danneggiava mobili e inseguiva la madre con una chiave inglese, urlando minacce incomprensibili. Sua madre, terrorizzata, si era rifugiata nella sua camera, barricandosi per proteggersi, mentre il figlio tentava di sfondare la porta. Dopo aver valutato la gravità della situazione, i Carabinieri hanno agito per immobilizzare l'uomo senza ferire nessuno.

Dopo aver bloccato il 30enne, hanno assistito la vittima, che ha rifiutato le cure mediche ma ha deciso di denunciare immediatamente il figlio. L'uomo arrestato è stato portato in caserma per le procedure di rito e poi trasferito presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. L'udienza di convalida avverrà nei prossimi giorni, mentre le indagini sono in corso per verificare eventuali episodi precedenti di violenza domestica.