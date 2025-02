Spaccio di droga a conduzione familiare a Monserrato dove, in un'abitazione, la Polizia di Stato di Cagliari ha scoperto 300 grammi di cocaina, 60 grammi di eroina, 1,3 chilogrammi di marijuana e 100 grammi di hashish, nascosti in vari nascondigli sparsi per la casa.

Oltre alle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno trovato 1000 euro in contanti, ritenuti il ricavato dell'attività di spaccio, e diversi bilancini di precisione.

Dopo la perquisizione, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli di 56 e 52 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga, che sono stati condotti alla Casa Circondariale di Uta, in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria, su disposizione del Pubblico Ministero.