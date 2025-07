Sono scattate le indagini in merito alla terribile morte di un cane pitbull, che sarebbe deceduto per il caldo e la sete nel garage dal suo proprietario, il quale era assente per le vacanze.

Il tragico evento ha avuto luogo a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia dove, come informa Il Resto del Carlino, Vigili del fuoco e agenti di polizia sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante le gravi condizioni del cane. Purtroppo, per il pitbull non c'è stato scampo.

Alcune persone sembravano essere state incaricate di fornire cibo e acqua all'animale, ma evidentemente qualcosa non è filato liscio.

Chiunque sia responsabile di questo tragico evento rischia pesanti accuse, soprattutto alla luce delle leggi sempre più severe contro il maltrattamento degli animali.