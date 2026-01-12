Tragedia a Guarene, in provincia di Cuneo, dove padre e figlio, di 57 e 17 anni, sono stati ritrovati morti in casa. Secondo le prime informazioni, riportate da Tg Com 24, la causa del decesso potrebbe essere stata un avvelenamento da monossido di carbonio, e si ipotizza il guasto della caldaia domestica.

Il genitore, come informa il quotidiano, è proprietario, insieme ad altri due soci di un rinomato ristorante ad Alba.



La segnalazione sarebbe stata fatta da un parente delle vittime che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, intervenuti immediatamente sul posto dopo la chiamata.