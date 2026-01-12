Nel corso della giornata odierna, lunedì 12 gennaio, presso il Ministero dell’Università e della Ricerca a Roma, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e il presidente del Land di Sassonia, Michael Kretschmer, hanno stipulato un accordo di collaborazione che mira alla presentazione di un progetto congiunto relativo alla candidatura dell’Einstein Telescope.

"Si tratta di un’alleanza strategica – dichiara il presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini – che può certamente rafforzare la posizione della Sardegna rispetto alla candidatura. Un’intesa di grande valore scientifico e politico, che conferma la credibilità del nostro territorio a livello internazionale".

Nel territorio, intanto, cresce l’attesa per un progetto che rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo.

La Provincia – prosegue Ciccolini – ha svolto un lavoro di raccordo con le amministrazioni locali dei comuni coinvolti nell’area dell’ Einstein Telescope e ha già predisposto un primo piano di interventi che riguarda in particolare il potenziamento della ricettività e la riqualificazione urbana. Interventi che auspichiamo possano essere accolti già nella prossima finanziaria regionale".

"È fondamentale avviare fin da subito un percorso di pianificazione e di coordinamento tra istituzioni, enti locali e sistema produttivo, affinché il territorio sia in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze di un progetto di questa portata. La candidatura dell’Einstein Telescope non è solo una sfida scientifica, ma anche un’opportunità di crescita strutturale, che richiede visione, investimenti mirati e una capacità di accoglienza all’altezza delle aspettative internazionali", conclude il presidente.