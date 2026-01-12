Durante le festività natalizie, il personale militare della Capitaneria di Porto di Oristano ha partecipato all'operazione nazionale "FISH_NET", organizzata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e coordinata a livello regionale dalla Direzione Marittima di Cagliari, con l'obiettivo di monitorare e controllare le filiere dei prodotti ittici.



Le attività di controllo sono state condotte sia in mare che a terra, concentrando l'attenzione sulla filiera commerciale e di ristorazione dei prodotti ittici, con particolare riguardo al rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di tracciabilità, etichettatura e informazioni corrette per i consumatori.



Durante i controlli sono state riscontrate cinque violazioni riguardanti la tracciabilità dei prodotti ittici, che hanno portato al sequestro di complessivi 80 chilogrammi di salmone congelato, gamberi, mazzancolle e miscugli di prodotti ittici destinati alla lavorazione successiva.



I cinque titolari delle attività commerciali e di ristorazione non conformi sono stati sanzionati con multe amministrative per un totale di 7.500 euro.



L'operazione "FISH_NET" ha dimostrato l'efficacia dell'azione della Capitaneria di Porto di Oristano, che ha collaborato sinergicamente con l'Autorità Sanitaria competente per garantire il rispetto delle norme a tutela delle risorse biologiche marine e della sicurezza alimentare lungo l'intera filiera ittica.