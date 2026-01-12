Durante il fine settimana scorso, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari ha incrementato le attività di sorveglianza del territorio al fine di assicurare la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme, portando all'arresto di 3 persone: uno per evasione, un altro per lesioni personali ai danni di operatori sanitari e un terzo per tentata estorsione e violenza.



Inoltre, sono state denunciate 10 persone per varie violazioni, tra cui furti, maltrattamenti in famiglia e aggressioni armate. Durante i controlli sono state confiscate diverse armi, inclusi un taglierino, un'ascia, un bastone sfollagente e altre armi da taglio.



Il Nucleo Operativo Ecologico ha denunciato altri 2 persone per aver creato discariche abusive di rifiuti speciali, violando le norme ambientali. Sono state intensificate anche le verifiche sulla viabilità, con numerosi controlli che hanno portato a multe per guida in stato di ebbrezza e al ritiro di patenti e veicoli.



Oltre alla repressione, i Carabinieri hanno effettuato interventi di soccorso per assistere cittadini in difficoltà, dimostrando la loro vicinanza alla comunità in ogni situazione critica. Queste attività di controllo continueranno con la stessa determinazione nelle prossime settimane.