"Auto incendiate durante la notte, fumo e sirene che svegliano i quartieri, cittadini sempre più spaventati. È questo il clima che da mesi si vive ad Alghero e Porto Torres, dove aumentano episodi incendiari di probabile origine dolosa che mettono in pericolo persone e beni". Si tratta della denuncia da parte del deputato della Lega, Dario Giagoni, che ha chiesto inoltre l'intervento immediato del ministro dell'Interno.

"Ad Alghero, tra il 2025 e l'inizio del 2026, diversi veicoli sono stati distrutti dal fuoco - afferma Giagoni - dell'auto incendiata in via Palomba tra il 3 e il 4 gennaio, ai roghi di aprile e novembre scorsi in altre zone della città. Sono solo alcuni esempi di una situazione che sta creando allarme e paura tra i residenti. Situazioni simili si sono verificate anche a Porto Torres, dove l'8 gennaio, in via Balai, un incendio notturno ha coinvolto un furgone e due auto, causando gravi danni e molta preoccupazione tra gli abitanti della zona. Anche in questo caso, non si tratta di un fatto isolato".

"Non possiamo accettare che interi quartieri vivano nella paura e nell'insicurezza", dice ancora il deputato della Lega, che ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, con cui si chiede al Governo di intervenire subito per rafforzare il controllo del territorio e la presenza delle forze dell'ordine.

"Alghero e Porto Torres sono città fondamentali per il nord-ovest della Sardegna, con una forte vocazione turistica e produttiva. Permettere che episodi di violenza e intimidazione si ripetano significa danneggiare la qualità della vita dei cittadini, l'economia locale e l'immagine del territorio. La sicurezza dei cittadini è una priorità fondamentale dell'azione di governo".