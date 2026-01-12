La Banca d'Italia ha annunciato di recente un concorso per 160 posizioni a tempo indeterminato, disponibili presso l'Amministrazione centrale a Roma e le strutture della Rete territoriale.



Il concorso mira a reclutare 45 Esperti con competenze in discipline economiche, 45 Assistenti con specializzazione in discipline economiche, e 70 Vice Assistenti.



La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata entro le ore 12:00 del 27 gennaio prossimo.



Per ulteriori dettagli, si invita a consultare il bando completo disponibile al seguente link: 160 assunzioni per l'Amministrazione Centrale e la Rete territoriale, oltre al post pubblicato sul profilo LinkedIn della Banca d’Italia. In allegato è inclusa una card informativa relativa a questa opportunità.



