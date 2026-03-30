Contrastare le malattie croniche, in particolare il diabete, attraverso l’attività fisica come vera e propria “prescrizione medica” è l’obiettivo della “Palestra della Salute” SNAI, struttura completamente domotizzata allestita nei locali del Distretto di Sorgono, che apre con un’iniziativa dedicata alla promozione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e gestione del diabete mellito.

Il progetto coinvolge i pazienti dei 11 Comuni della Comunità Montana del Gennargentu-Mandrolisai e vedrà domani, martedì 31 marzo, l’avvio delle attività con i primi utenti selezionati.

"La struttura - spiega Paola Raspitzu, Direttrice del Distretto Socio sanitario di Sorgono - sarà dedicata ai pazienti in fase di stabilizzazione clinica e in terapia farmacologica ottimizzata. Qui i partecipanti potranno praticare esercizio fisico in un ambiente sicuro e controllato. Ogni percorso sarà personalizzato, sviluppato dopo un’attenta valutazione clinica da parte di un team multidisciplinare composto da medici specialisti in medicina dello sport, diabetologia e cardiologia, e guidato da due chinesiologi specializzati AMPA (Attività Motoria Preventiva e Adattata), che proporranno programmi di esercizio aerobico, di rinforzo muscolare e di flessibilità, adattati alle esigenze di ogni singolo paziente e alle indicazioni del medico prescrittore".

Il diabete, che colpisce oltre 530 milioni di adulti nel mondo e si stima possa arrivare a circa 640 milioni entro il 2030, rappresenta una delle principali sfide di sanità pubblica. In questo contesto, la nuova struttura si inserisce come intervento volto a migliorare la qualità della vita dei pazienti e a ridurre le complicanze legate alla patologia.

L’approccio è multidisciplinare e personalizzato, con l’obiettivo di favorire non solo la stabilità clinica, ma anche la socializzazione e percorsi di inclusione sociale. La partecipazione sarà gratuita, rendendo il servizio accessibile ai pazienti individuati attraverso valutazione clinica.

Gli aspetti scientifici dell’iniziativa sono curati dalla Struttura Promozione della Salute, mentre l’organizzazione è seguita dal Distretto di Sorgono. La selezione dei partecipanti è stata effettuata in collaborazione con gli specialisti diabetologi, attraverso un percorso condiviso di valutazione funzionale e clinica.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale dell’ASL 3, Francesco Trotta, che ha sottolineato il valore innovativo del progetto.

"L’avvio del progetto SNAI della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, con cui la ASL di Nuoro ha stipulato una convenzione – commenta Trotta - è un passo concreto verso sanità di prossimità, che va oltre gli ambienti ospedalieri e favorisce il benessere psicofisico dei soggetti fragili nella propria quotidianità. Si tratta di un modello innovativo rappresenta un esempio replicabile che può essere esteso ad altre patologie croniche. La gratuità del servizio e il coinvolgimento della comunità sono elementi chiave per favorire l’inclusione sociale e il benessere diffuso".

Con questa iniziativa, la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e l’ASL di Nuoro confermano l’impegno nel promuovere modelli innovativi di prevenzione e cura, con la “Palestra della Salute” che si propone come esperienza replicabile anche in altri contesti territoriali.