La Polizia di Stato di Oristano ha disposto il trattenimento presso il CPR di Macomer di un cittadino tunisino, senza fissa dimora, con numerosi precedenti penali e di polizia, inclusi reati contro la persona, il patrimonio e legati agli stupefacenti.

L’uomo, già soggetto a un provvedimento di espulsione per pericolosità sociale nel dicembre 2025. Dopo gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione, il Questore di Oristano ha deciso il trattenimento dell’uomo, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 142/2015, per rischio di fuga e pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Questo importante risultato è stato raggiunto grazie ai servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore, congiuntamente partecipati dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia Penitenziaria. Al termine dei controlli coordinati dalla Questura, che hanno incluso anche alcuni esercizi pubblici, sono state elevate tre sanzioni amministrative dall’Ufficio Immigrazione per violazioni della normativa sull’immigrazione e una sanzione amministrativa al gestore di un circolo privato per inosservanza delle disposizioni legali del settore. Il personale della Squadra Mobile, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga della Polizia Penitenziaria, ha sequestrato un involucro contenente cocaina destinata al consumo personale, nei confronti di un uomo proveniente dalla provincia di Cagliari, segnalato ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 con conseguente ritiro della patente di guida.

Nella stessa giornata, la Polizia di Stato di Oristano ha identificato 26 persone e ha effettuato il controllo amministrativo di 3 esercizi commerciali, con contestazione di una violazione amministrativa a uno di essi.

I servizi straordinari coordinati dalla Questura continueranno anche in futuro su tutto il territorio provinciale.