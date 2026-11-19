Durante la notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato un uomo, già detenuto agli arresti domiciliari, sospettato fortemente di detenzione illecita di arma clandestina e di possesso di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio.

Nel corso di un controllo presso la sua abitazione, l'atteggiamento dell'uomo e l'intenso odore di marijuana hanno spinto i militari a effettuare una perquisizione dettagliata, al termine della quale sono stati rinvenuti una pistola a salve, calibro 8, priva del tappo rosso sulla canna e con chiari segni di modifica per renderla operativa; uno storditore elettrico a contatto (stun gun), un machete di 60 cm di lunghezza, un contenitore con 25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione.

L'uomo è stato così portato alla caserma della Compagnia di Porto Torres L’Autorità Giudiziaria, avvisata immediatamente, ha disposto il trasferimento presso il carcere di Bancali a Sassari, in attesa dell'udienza di convalida prevista per oggi, giovedì 20 novembre.