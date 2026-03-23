Avvio di settimana positivo per gran parte del Paese. Il Centro-Nord godrà di ampie schiarite e di un clima gradevole, mentre le regioni meridionali dovranno smaltire un'instabilità residua legata ai vecchi impulsi perturbati, con qualche isolato piovasco ancora possibile soprattutto tra Calabria e Sicilia. È quanto afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it che annuncia però la discesa di una massiccia corrente di aria fredda tra la sera di mercoledì 25 e la giornata di giovedì 26 marzo.

"Le aree più colpite - dichiara - saranno i settori del Nord-Est e tutto il versante adriatico. Su queste zone il calo termico sarà netto, accentuato da forti venti settentrionali che soffieranno con intensità su tutto il territorio nazionale, portando le temperature ben al di sotto delle medie tipiche di questo periodo". Sono attese nevicate a quote molto basse, con i fiocchi che potrebbero spingersi fin verso la bassa collina o localmente lambire le pianure del Nord-Est.

Nel dettaglio: - Lunedì 23. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: instabilità pomeridiana su Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, meglio in Toscana. Al Sud: tempo instabile con piogge e rovesci sparsi, specie al pomeriggio. - Martedì 24. Al Nord: stabile e poco nuvoloso. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: variabile con rovesci sui monti, specie in Sicilia e Calabria. - Mercoledì 25. Al Nord: fronte artico in arrivo dal pomeriggio/sera con piogge su Liguria e Nord-Est, neve sulle Alpi. Al Centro: poco nuvoloso, instabile solo sull'alta Toscana. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. Tendenza: giovedì 26, irruzione di venti forti, piogge battenti e nevicate in collina.

Previsioni in Sardegna per lunedì 23 marzo 2026 (Fonte Arpas)

Cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti dalle ore centrali della giornata e possibilità di isolati rovesci nelle zone interne. Temperature: minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo. Venti: deboli variabili.Mari: generalmente poco mossi.

Previsioni per martedì 24 marzo 2026

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: deboli settentrionali. Mari: generalmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle ore pomeridiane. Giovedì si assisterà a un aumento della nuvolosità associata a precipitazioni. Le temperature subiranno una diminuzione giovedì. I venti soffieranno deboli o moderati occidentali in rinforzo da Nord-Ovest giovedì. I mari saranno mossi o molto mossi con moto ondoso in aumento.