Emma Bonino, 77 anni, è stata ricoverata domenica sera all’Ospedale Santo Spirito di Roma, in codice rosso, dopo un malore che ha reso necessario il trasferimento immediato in terapia intensiva.

Secondo le prime informazioni fornite da fonti sanitarie e dal suo partito +Europa, la senatrice è vigile e risponde agli stimoli: la sua condizione sarebbe sotto controllo, mentre si attende il bollettino medico ufficiale che dovrebbe essere diramato lunedì mattina.

Il ricovero arriva in un contesto già segnato: Bonino lottava da anni contro un tumore al polmone diagnosticato nel 2015. Dopo un lungo e difficile percorso terapeutico, nel 2023 aveva annunciato di aver sconfitto la malattia.

Non è la prima volta che la leader radicale affronta problemi respiratori: nell’ottobre 2024 fu ricoverata sempre al Santo Spirito per difficoltà di respirazione, episodio dal quale, secondo fonti mediche e del partito, si era ripresa e a seguito del quale aveva ricevuto anche una visita del Papa Francesco.

Questo nuovo ricovero apre nuovamente uno scenario di apprensione: la sua salute è al momento definita stabile e la 77enne resta sotto stretto monitoraggio. Si attende ora il bollettino medico ufficiale per conoscere sviluppo e prognosi.