È pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 11:15 di questa mattina sulla provinciale 27, tra Villagrande Strisaili e Tortolì, dove tre persone hanno perso la vita dopo che un’auto, una Golf 4, è precipitata da un ponte. Le vittime sono di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, che lavoravano a Villagrande.

Il veicolo è uscito nell'affrontare una curva all'ingresso del ponte è finita fuori strada, facendo un volo di una decina di metri.

Sul posto sono state inviate le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Lanusei e Tortoli, la squadra specializzata SAF e SFA (soccorritore fluviale alluvionale) dalla sede Centrale di Nuoro e i Sommozzatori elitrasportati dall’elicottero del Reparto Volo Sardegna dei Vigili del Fuoco.

Presenti anche i carabinieri di Lanusei e il 118, i cui medici hanno solo potuto costatare la morte dei tre giovani.

LE VITTIME

Sono tutti dipendenti di una ditta edile di Pavia, i tre giovani di nazionalità egiziana morti questa mattina. Purtroppo per i tre occupanti non c'è stato nulla da fare: Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld, 33 anni, Ahmed Tafrih Ghandoyr Ahmed Sharweda, anche lui 33enne, e Rizk Mohamed, di 36, tutti domiciliati a Villagrande, sono morti sul colpo.