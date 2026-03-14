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Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Licola, frazione di Pozzuoli, alle porte di Napoli, dove una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata nella sua abitazione di via Cuma.
Secondo una prima ricostruzione, il marito della vittima si trovava all’esterno della casa quando avrebbe notato le fiamme svilupparsi dall’interno dell’abitazione e lanciato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli.
La testimonianza dell’uomo è ora al vaglio degli investigatori. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un tragico incidente domestico. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.