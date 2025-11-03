Tragedia per Laura Pausini. Lo zio della cantante, Ettore Pausini, è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre si trovava in bicicletta alle porte di Bologna. Aveva 78 anni.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino e confermato da altre fonti, l’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 2 novembre 2025 in via degli Stradelli Guelfi, una strada di campagna che collega il capoluogo a San Lazzaro di Savena. L’uomo stava pedalando quando è stato travolto da un’auto che, dopo l’impatto, non si è fermata per prestare soccorso.

La dinamica

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Carabinieri, ma nonostante i tentativi di rianimazione durati quasi un’ora, Ettore Pausini è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Le forze dell’ordine stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per identificare il conducente in fuga. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una Opel Astra di colore chiaro, modello datato. Sono stati predisposti posti di blocco tra Bologna e San Lazzaro.

Chi era Ettore Pausini

Originario di Solarolo (Ravenna), come la nipote Laura, Ettore Pausini era una figura conosciuta e stimata nella comunità bolognese. Per anni aveva gestito un salone da barbiere in piazza Azzarita, punto di riferimento per tanti cittadini.

Negli ultimi tempi era divenuto testimonial dell’associazione Onconauti Bologna, impegnata nella riabilitazione dei pazienti oncologici: aveva infatti superato una lunga battaglia contro la malattia.

Laura Pausini, in passato, aveva parlato pubblicamente di lui con grande affetto, definendolo «un vero campione di forza e coraggio».

Indagini in corso

Le indagini proseguono senza sosta. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Gli investigatori confidano di risalire presto al responsabile grazie alle telecamere e ai frammenti rinvenuti sul luogo dell’impatto.