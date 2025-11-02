È accusato di aver somministrato farmaci oppioidi a due donne conosciute su siti di incontri al fine di narcotizzarle, perdere la loro lucidità e abusare sessualmente di loro mentre erano incoscienti: per questo, un uomo di 34 anni proveniente da Bergamo è stato arrestato dai carabinieri.

Come riporta Leggo.it, le vittime sarebbero state adescate con identità fittizie e poi ricattate con video compromettenti. Le indagini hanno rivelato una pratica consolidata di somministrazione di narcotici a fini abusivi, con prove documentate di ricatti e minacce.

L'uomo è attualmente detenuto in custodia cautelare e affronta diverse accuse come violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata.