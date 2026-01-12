Laura Pausini affiancherà Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato in diretta al Tg1 delle 20, dove il direttore artistico ha svelato il nome della co-conduttrice delle cinque serate della 76ª edizione, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston.

Per la prima volta nella sua lunga carriera, l’artista italiana più premiata al mondo salirà sul palco dell’Ariston nel ruolo più prestigioso: quello di conduttrice. Un ritorno carico di significato per Pausini, che proprio a Sanremo, nel 1993, vinse tra le Nuove Proposte dando il via a un percorso straordinario, e che nel corso degli anni è tornata più volte come superospite.

«Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito – ha dichiarato Carlo Conti –. È un grande onore condividere la conduzione del Festival con un’artista e una donna così carismatica, forte e divertente. Insieme a noi, serata dopo serata, si alterneranno altri co-conduttori e co-conduttrici che animeranno il palco dell’Ariston».

Profonda l’emozione nelle parole della cantante: «Sanremo è il mio destino, il mio sorriso, la mia paura. Qui sono nata artisticamente e oggi torno orgogliosa e commossa per condurre il Festival con Carlo Conti. È come un primo bacio: le prime volte non si scordano mai». Pausini ha ringraziato il direttore artistico per la fiducia e per averla aiutata a superare le sue paure: «Farò tutto il possibile per essere all’altezza del palco più importante per me».

Icona pop globale, con oltre 75 milioni di dischi venduti e più di 6 miliardi di streaming, Laura Pausini è l’unica artista italiana ad aver vinto un Grammy Award ed è stata la prima a entrare nella Billboard Hot 100. Nel suo palmarès figurano anche quattro Latin Grammy, un Golden Globe, una candidatura agli Oscar e agli Emmy Awards, oltre alla co-conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino.