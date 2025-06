L’Arma dei Carabinieri apre le porte a quasi cinquemila nuovi giovani: sono infatti partite le procedure per la selezione e l’arruolamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, destinati a rafforzare l’organico e a contribuire alla sicurezza del territorio.

I posti messi a concorso riguardano il ruolo di appuntati e carabinieri e si inseriscono in un più ampio piano di potenziamento dell’Istituzione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso l’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma (www.carabinieri.it), entro il 7 luglio 2025.

Il bando è rivolto a cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o che siano in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2024/2025. È necessario avere compiuto il 17° anno di età e non aver superato il 24° anno alla data di scadenza della domanda. Per i volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in servizio da almeno 12 mesi (VFP1 e VFP4), il limite è elevato a 25 anni. La selezione si articolerà in prove scritte, test di efficienza fisica, accertamenti psicofisici e attitudinali, come previsto dal bando ufficiale.

I candidati risultati idonei frequenteranno un corso di formazione della durata di sei mesi presso una delle Scuole Allievi Carabinieri: Roma, Reggio Calabria, Iglesias, Torino, Campobasso o Taranto. Il percorso offrirà una preparazione completa – militare, giuridica e professionale – che consentirà ai futuri carabinieri di affrontare con competenza e spirito di servizio le responsabilità affidate nei diversi reparti dell’Arma, a partire dalle Stazioni Carabinieri, presidi fondamentali di ascolto e tutela per le comunità.

È inoltre possibile esprimere preferenza per una formazione specialistica in settori cruciali come la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.