Paura questa mattina intorno alle 8:30 lungo la strada statale 126, nel territorio comunale di Sant’Antioco, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili e un camion. Una delle vetture, in seguito all’impatto, si è ribaltata finendo fuori dalla sede stradale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dal sinistro. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

I conducenti dei mezzi sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati soccorsi dal personale sanitario delle ambulanze prontamente giunte sul luogo dell’incidente. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.