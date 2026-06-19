Destinazione turistica più desiderata d’Europa? L'Italia si conferma al primo posto. Secondo un focus su “Le vacanze estive degli europei” realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con Swg&PollingEurope, il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, superando Spagna (51%), Grecia (46%), Francia (41%), Croazia (34%) e Regno Unito (30%).

Il dato evidenzia una forte leadership del nostro Paese nel panorama turistico continentale, con livelli di gradimento particolarmente elevati tra gli spagnoli (61%), i polacchi (60%), i cittadini dell’Europa meridionale (62%) e dell’Europa centro-orientale (60%).

Tra i motivi principali che spingono i turisti europei a scegliere l’Italia spiccano le grandi città storiche, indicate dal 46% degli intervistati, seguite da musei e siti archeologici (31%). Il patrimonio culturale si conferma quindi il principale motore del turismo in entrata.

Accanto a storia e arte, cresce l’interesse per esperienze più autentiche e territoriali. Il 28% dei potenziali visitatori vorrebbe vivere un’esperienza enogastronomica in una zona tipica, mentre il 27% è attratto dai piccoli borghi.

Seguono il desiderio di scoprire tradizioni e folklore italiani (24%) e di immergersi in cammini lenti e nella natura (22%). Elementi che indicano una crescente attenzione verso forme di turismo più sostenibili e diffuse sul territorio.

Più contenuto, invece, l’interesse per attività legate all’intrattenimento: solo il 12% associa l’Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive.

L’indagine conferma la forza del “brand Italia” nel turismo europeo. In un contesto segnato da incertezze economiche e geopolitiche, il Paese continua a rappresentare un punto di riferimento grazie alla ricchezza del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico.

Un primato che, secondo i dati, resta saldo e che rafforza ulteriormente il ruolo dell’Italia come destinazione leader per le vacanze estive in Europa.