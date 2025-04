Elena Maraga, la maestra d'asilo con un profilo su OnlyFans, sarebbe stata licenziata dall'asilo cattolico di Varago di Maserada, in provincia di Treviso, in seguito a una decisione ufficiale presa ieri, martedì 21 aprile. A confermarlo, come riporta AdnKronos, la stessa insegnante e bodybuilder, ospite della trasmissione La Zanzara su Radio 24, raccontando di aver ricevuto la raccomandata in cui l’asilo la licenziava “per giusta causa”, essendo stato “incrinato il rapporto di fiducia”. L’insegnante d’asilo "molto probabilmente" impugnerà il licenziamento che ritiene “ingiusto”.

La donna avrebbe inoltre condiviso ulteriori dettagli riguardo alle origini della vicenda, lo scorso marzo, quando finì al centro di una polemica per via della sua attività "extrascolastica". “Il padre di un mio alunno - avrebbe detto -, bambini che hanno due-tre anni, si è iscritto al mio canale Onlyfans e ha pagato un mio contenuto che ha poi condiviso nella chat del calcetto del paese. La compagna l’ha scoperto e, indignata, lo ha scritto su un gruppo di mamme su Facebook, dove però non ha trovato quell’appoggio che sperava di trovare. Quindi è andata a raccontarlo alla direzione dell’asilo”.

Come riporta Il Messaggero, la risoluzione non è stata ancora accettata o respinta dalla maestra, ma ha espresso delle critiche nei confronti della decisione presa, affermando che: "È stata commessa un'ingiustizia nei miei confronti".

A favore della maestra, diversi genitori avevano espresso il loro sostegno non appena la questione era venuta alla luce, ritenendo che il suo impiego "esterno" non influenzasse la sua capacità educativa.