Momenti di tensione a Donnalucata, frazione di Scicli (Ragusa), dove i carabinieri hanno arrestato un 39enne albanese, accusato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si sarebbe scagliato contro i militari durante un intervento. Prima avrebbe minacciato di morte due carabinieri, poi avrebbe lanciato una sedia di legno contro uno di loro e tentato di colpirli con un martello. Non pago, avrebbe afferrato un pesante vaso in pietra e scagliandolo contro l’auto di servizio, mandandone in frantumi il lunotto.

Nonostante le ferite riportate, i due militari sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto. Secondo quanto ricostruito, il 39enne è anche ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie.