Avrebbe cercato di fuggire con prodotti per un valore di circa 700 euro, minacciando una dipendente che aveva provato a fermarlo. E' successo a Cagliari, dove la fuga di un 23enne di origini senegalesi è però durata poco: i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale lo hanno bloccato e arrestato con l’accusa di rapina impropria.

Il giovane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe introdotto in un punto vendita di via Pola specializzato in articoli per la casa e la cura della persona. Secondo quanto riferito, dopo aver oltrepassato le casse con la refurtiva è stato sorpreso da una commessa. Per guadagnarsi la fuga l’avrebbe minacciata.

Una chiamata al 112 ha fatto scattare l’allarme e in pochi istanti una pattuglia è giunta sul posto. I militari hanno intercettato l’uomo mentre tentava di dileguarsi e lo hanno fermato senza che la situazione degenerasse. Nessuno, tra clienti e personale, ha riportato conseguenze fisiche.

Dopo le formalità di rito, il 23enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa di comparire davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.