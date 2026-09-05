Incidente con più auto coinvolte, questa mattina, ad Arborea. Intorno alle 11 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Terralba è intervenuta in via dei Veterinari.

Tre le auto coinvolte nell'impatto. I Vigili del fuoco hanno subito prestato le prime cure alla conducente di uno dei mezzi rimasti danneggiati: la donna, che ha riportato ferite apparentemente lievi, è stata affidata ai sanitari del 118, giunti sul posto in ambulanza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per gestire il traffico ed eseguire i rilievi utili a chiarire l'esatta dinamica dello scontro.