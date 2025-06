È stato trovato senza vita in fondo a un dirupo lungo la provinciale 53, tra Esterzili ed Escalaplano: Luigino Deiana, 86 anni, pastore in pensione, ha perso la vita dopo essere precipitato con la sua auto per diversi metri. L’uomo era residente a Esterzili.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando un passante ha notato il mezzo nel burrone e ha immediatamente avvisato i carabinieri. Ma l’incidente, secondo i primi accertamenti, risalirebbe all’alba: il medico legale ha infatti stabilito che il decesso dell’anziano sarebbe avvenuto almeno dieci ore prima del ritrovamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Isili, i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Nuoro, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare le cause dell’incidente. Ancora da chiarire se si sia trattato di un malore o di una perdita di controllo del veicolo.