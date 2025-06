Rexal Ford, il 46enne americano arrestato in Grecia per l’omicidio della neonata trovata senza vita a Villa Pamphili e la soppressione del cadavere della madre, è stato fotografato con la bimba in braccio due giorni prima del ritrovamento dei corpi. A diffondere lo scatto è stata la trasmissione Chi l’ha visto?, mostrando l’uomo con cappellino, maglietta e pantaloncini mentre tiene tra le braccia la piccola, vestita di rosa. Intorno a lui, agenti di polizia intervenuti dopo una segnalazione: la bambina piangeva. Ford, all’epoca, dichiarò agli agenti di essere il padre.

Grazie a una segnalazione arrivata alla trasmissione, gli investigatori sono risaliti agli interventi delle volanti in cui l’uomo era stato identificato. Chi l’ha visto? ha rivolto un appello per raccogliere ulteriori informazioni utili alle indagini.

Al momento non ci sono certezze sui tempi e sulle modalità dell’estradizione: Ford potrebbe essere consegnato all’Italia tra 20 e 25 giorni, ma non si esclude una richiesta degli Stati Uniti per riportarlo nel proprio Paese. Gli inquirenti italiani valutano una missione in Grecia per interrogarlo. Restano da chiarire le circostanze esatte della morte della donna, ritrovata a poca distanza dalla figlia.