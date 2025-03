“Sono prigioniera del mio personaggio. Giacomo Urtis è da vent'anni che è un chirurgo e funziona. Per me è difficilissimo. Se in un salotto si riferiscono a ‘Jenny Urtis‘ nessuno sa chi sia”. Lo ha detto Giacomo Urtis, ora Jenny, ospite dello show social intitolato "Perse" condotto da Sabrina Bambi.

Urtis ha parlato della sua vita privata, compresa la fine della relazione con l'ormai ex fidanzato. “Mi sono lasciata lo scorso 8 dicembre. Adesso ci sono anche gli avvocati di mezzo. Per dei problemi con lui sono andata anche dallo psichiatra. Mi ha aiutata tantissimo. Quanto mi è costato il mio ex tra psicofarmaci e tutto? Ancora non lo so, ma almeno 30.000 euro. Lui ha 32 anni e fa l’imprenditore, io ero super fedele e non uscivo mai, poi, però, ho scoperto che lui mi metteva le corna. Se è come Mark Caltagirone? Non si è mai fatto vedere perché non voleva, ma posso farti vedere in privato le immagini – ha detto Urtis a Sabrina Bambi – Diceva di non volersi mostrare per la sua famiglia, però, vorrei tanto che la gente ora vedesse la sua faccia”.

Jenny Urtis, poi, si è anche voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe. “C'è un chirurgo che adesso è diventato molto famoso e lavora per me. È il fratello di showgirl bionda molto conosciuta – rivela Urtis – Entrambi mi devono ringraziare per dove sono adesso. Neanche grazie mi hanno detto. Anzi, non ti dico cosa si sono presi”.

Alla domanda se aprirebbe un canale su OnlyFans: “Non pubblicherei contenuti hot, ma per far vedere come cucino, la mia vita, cosa faccio in casa. I soldi li faccio con altro”.