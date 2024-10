“Evviva Ovodda”. L’illusionista e personaggio televisivo italiano Giucas Casella, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip, ha nuovamente salutato in diretta, insieme a Giacomo Urtis e Valeria Marini, gli amici sardi sottolineando il suo grande legame con la nostra Isola e in particolare con gli ovoddesi.

La solida amicizia tra Giucas Casella e la Sardegna è sancita dai rapporti affettivi che il popolare personaggio televisivo ha instaurato nel tempo.

Su tutti quello con il suo storico collaboratore Giuseppe Cinelli, originario di Ovodda, che da oltre 30 anni è il suo fidato segretario, collaboratore e assistente in tutti gli spettacoli televisivi, in piazza, in Italia e all’estero.

A inizio novembre l’illusionista aveva salutato gli ovoddesi mentre chiacchierava con Francesca Cipriani. Il video era diventato virale in pochissimo tempo. Ricordate il perché?

Giucas tentava di spiegare un famoso detto popolare, il video in basso.