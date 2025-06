Uno sfortunato incidente sul lavoro è costato la vita a Diego Prianti, 52 anni, mentre era impegnato in attività agricole all’interno di una tenuta nel territorio comunale di Montalcino.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava manovrando un escavatore quando il mezzo avrebbe accidentalmente sollevato un pezzo di metallo. Il frammento, schizzato via con violenza, lo ha colpito alla testa in modo fatale.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale e il personale del servizio prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per Prianti, tuttavia, non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ora dovrà fare piena luce sull’accaduto. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità e il rispetto delle normative sulla sicurezza.

L'uomo viveva a Roccastrada. Così commenta il sindaco Francesco Limatola: "Ogni vita persa sul lavoro è una ferita per l'intera comunità e un monito a non abbassare mai la guardia sulla sicurezza - si legge in un post-. Ci stringiamo con rispetto e commozione alla famiglia, colpita da un dolore così grande, esprimendo tutta la nostra vicinanza e partecipazione al lutto".