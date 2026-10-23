Femminicidio in provincia di Varese, dove un uomo di 53 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la compagna di 36 anni.

L'uomo è stato fermato nella notte con l'accusa di aver ucciso la fidanzata a Vergiate, nel Varesotto. La vittima, di origine straniera, sarebbe stata raggiunta da numerosi fendenti.

Dopo l'omicidio, il 53enne ha raggiunto Avezzano, in Abruzzo, dove si è presentato alle autorità e avrebbe confessato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le circostanze dell'aggressione.

A fornire la versione dell'indagato è stato il suo avvocato, che ha riferito la ricostruzione sostenuta dal proprio assistito.

"La compagna voleva colpirlo con un coltello - ha affermato l'avvocato -. Lui ha chiarito molte posizioni, perché ha detto che l'aggressione non è partita da lui, è partita dalla donna, gelosissima".

Si tratta della versione difensiva, che dovrà essere verificata nell'ambito delle indagini. La ricostruzione dell'accaduto resta al vaglio degli inquirenti.