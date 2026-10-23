Un aiuto per compensare l'aumento dei costi del carburante che gravano sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali impegnate nel servizio di emergenza-urgenza 118 in Sardegna. La Giunta regionale ha deliberato il riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti convenzionati con AREUS, l'Azienda regionale per l'emergenza-urgenza.

Le risorse saranno reperite nel bilancio di AREUS e riguarderanno il periodo a partire dal 1° gennaio 2026, fino all'applicazione della nuova disciplina convenzionale. L'intervento punta a contribuire alla copertura dei maggiori costi sostenuti dagli enti per le missioni in ambulanza e a favorire la continuità del servizio nei territori.

La decisione fa seguito al confronto dei giorni scorsi presso l'Assessorato regionale della Sanità, al quale hanno partecipato i rappresentanti istituzionali e quelli degli enti del Terzo settore coinvolti nel servizio.

Durante l'incontro è emersa la necessità di affrontare i rincari del carburante, che incidono sulle spese operative delle organizzazioni impegnate nel soccorso sanitario e sulla sostenibilità delle attività quotidiane.

Sarà ora AREUS a stabilire le modalità operative per dare attuazione alla misura, individuando i criteri per il calcolo degli importi spettanti e le procedure per l'erogazione delle somme.

Il calcolo della compensazione dovrà basarsi su parametri oggettivi e uniformi, ricavati dalle fonti ufficiali, in modo da definire gli importi sulla base di criteri omogenei.