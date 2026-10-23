"Fortunatamente la situazione dei riferimenti sta tornando alla normalità come avevamo promesso". Così il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo ad Antenna 3 sulla protesta degli autotrasportatori e sulle difficoltà legate ai rifornimenti.

"I rifornimenti sono ripartiti, vuol dire carburante e frutta e verdura che tornano ai supermercati - ha aggiunto -. Sta tornando l'alimentazione del carburante, anche in Campania, si rischiavano problemi anche per le ambulanze, e tornano le merci nei negozi".

Salvini ha inoltre assicurato che il confronto con le categorie interessate proseguirà nei prossimi giorni: "ho incontrato tutti quelli che mi hanno chiesto di essere incontrati e li rincontrerò settimana prossima".

Sul sostegno alle imprese di autotrasporto, il vicepremier ha ricordato le misure adottate dal Governo: "Abbiamo fatto un decreto per aiutare anche i piccolini - ha concluso -, l'Europa ci impedisce di dare direttamente dei soldi a loro, come se uno che ha il mezzo Euro 4 se lo tiene perché fa elegante...Evidentemente non ha i soldi".

Eni, utile netto in crescita del 70%

Sul fronte energetico, Eni ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto di 6,4 miliardi di euro, in aumento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel terzo trimestre il risultato ha raggiunto 2,8 miliardi, con una crescita del 125%.

L'amministratore delegato Claudio Descalzi ha definito i risultati "eccellenti" e ha annunciato l'intenzione di mantenere sotto osservazione l'andamento dei prezzi dei carburanti, con l'obiettivo di prevedere uno sconto per tutto l'anno, "Monitoreremo le dinamiche di mercato", ha dichiarato Descalzi.

BTP Valore, collocamento oltre 16,6 miliardi

Risultato positivo anche per il collocamento congiunto di BTP Valore e BTP Valore Insieme, che ha raggiunto complessivamente oltre 16,6 miliardi di euro.

In cinque giorni, il primo titolo ha raccolto più di 12,07 miliardi, mentre il secondo ha superato i 4,55 miliardi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inoltre rivisto al rialzo i tassi per entrambi i titoli, motivando la decisione con la necessità di "tenere conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato".

I dati sul collocamento e i risultati di Eni si inseriscono in un quadro economico caratterizzato dall'attenzione al costo dell'energia, alla continuità dei rifornimenti e agli strumenti di investimento destinati ai risparmiatori.