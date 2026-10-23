Un contributo di 30 centesimi per litro di carburante agricolo ammissibile, riferito al periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026, per compensare l’aumento dei costi del gasolio agricolo e sostenere le imprese sarde della produzione primaria. La Giunta regionale della Sardegna ha approvato così una delibera che prevede la misura, la quale dispone di uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro, previsto nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale il 12 agosto scorso.

L’obiettivo è compensare parte dei maggiori costi sostenuti dalle aziende agricole per l’acquisto del carburante, nel rispetto delle regole di cumulabilità con gli aiuti nazionali.

"Siamo la regione che ha fatto da apripista e siamo quella che ha previsto lo stanziamento più imponente per far fronte al caro carburante: il cospicuo finanziamento introdotto nell’assestamento di bilancio, oggi ci dà modo di mettere subito a correre importanti risorse", sottolinea l’assessore dell’Agricoltura, Francesco Agus.

La procedura sarà gestita dall’Agenzia Laore attraverso un bando. Per semplificare gli adempimenti e accelerare l’erogazione delle risorse, la Regione utilizzerà le assegnazioni UMA (Utenti Motori Agricoli), ovvero i quantitativi di carburante agricolo agevolato attribuiti a ciascuna azienda.

Si tratta di dati già disponibili all’Amministrazione regionale attraverso Laore, l’agenzia competente per la gestione del servizio. Sarà quindi possibile predisporre domande precompilate, riducendo al minimo gli adempimenti richiesti agli agricoltori.

"Il meccanismo - spiega Agus - è stato pensato per essere particolarmente semplice e consentire un’erogazione rapida".

Il contributo non sarà riconosciuto direttamente alla pompa, ma attraverso la procedura amministrativa. La misura consentirà di includere anche il carburante già consumato dalle aziende a partire dal mese di giugno, fino alla fine di dicembre 2026.

L’intervento regionale si affianca all’aiuto predisposto dal Governo per la prima parte dell’anno. Nel rispetto delle condizioni previste per il cumulo delle agevolazioni, i due sostegni puntano a ridurre il costo effettivo del carburante agricolo, portandolo sotto l’euro al litro.

"L’obiettivo - continua l’assessore - era quello di ridurre sensibilmente il costo del gasolio agricolo, che ha raggiunto nelle scorse settimane punte segnalate di circa 1,65-1,70 euro al litro, rispetto a prezzi di dicembre 2025, che erano nell’ordine di 90 centesimi al litro".

Dopo il via libera della Giunta, il provvedimento dovrà essere sottoposto alla commissione competente del Consiglio regionale, come previsto dalla normativa. Il passaggio successivo sarà determinante per procedere con l’attivazione della misura e l’avvio delle procedure per le imprese beneficiarie.

"Faremo di tutto perché la procedura sia più veloce possibile - assicura l’assessore Agus - perché le risorse sono disponibili e devono arrivare al più presto alle nostre aziende".