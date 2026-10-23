Una violenta rissa ha scosso il Centro di accoglienza straordinaria di Monastir, vicino a Cagliari. Un ragazzo di 25 anni, ospite della struttura, è stato arrestatalo per rissa aggravata, mentre gli investigatori sono al lavoro per identificare gli altri coinvolti.

L'alterco è avvenuto durante la serata di ieri, giovedì 22 ottobre 2026, e ha coinvolto due gruppi di migranti, rispettivamente di nazionalità algerina e afghana. Dopo una prima discussione verbale, i due gruppi si sarebbero attaccati utilizzando bastoni, spranghe e altri oggetti.

L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi e ha permesso di arrestare il giovane algerino responsabile. Il ragazzo e altri coinvolti sono rimasti feriti e sono stati curati dai soccorritori. Due feriti sono stati trasportati in ospedale con codice giallo.