Doppia missione di emergenza nel pomeriggio di oggi per un velivolo dell’Aeronautica Militare, impegnato nel trasferimento urgente di due bambini in gravi condizioni e in imminente pericolo di vita.

Il primo volo, effettuato con un G650 del 31° Stormo di Ciampino su richiesta della Prefettura di Sassari, si è concluso intorno alle 16. L’aereo è partito dall’aeroporto di Alghero per trasportare una bambina di appena due mesi, trasferita alle 15 dall’Aou di Sassari, fino allo scalo di Torino Caselle. Da lì la piccola è stata destinata al successivo ricovero all’Ospedale Maria Vittoria di Torino, viaggiando a bordo sotto la supervisione di un’équipe medica specializzata.

Poche ore dopo, lo stesso velivolo è stato impegnato in una seconda operazione, questa volta sulla tratta inversa e su richiesta della Prefettura di Torino. Il G650 è decollato alle 17 da Torino Caselle per trasferire d’urgenza un bambino di nove mesi verso la struttura ospedaliera sarda di destinazione. La missione si è conclusa intorno alle 18, consentendo il tempestivo ricovero del piccolo in condizioni di sicurezza.

Le due operazioni, autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito delle attività di pubblica utilità della flotta dei velivoli di Stato, sono state disposte dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Milano.