Possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua sono previsti giovedì 10 settembre a Quartu Sant’Elena, dove Abbanoa eseguirà un intervento sulla rete idrica di via Pirastu. Dalle 8 alle 17 è programmata la sostituzione di un pezzo speciale della tubatura, operazione che richiederà la sospensione del flusso durante i lavori.

Le conseguenze potrebbero riguardare le vie Pirastu, Suor M. Aresu, Padre Picci, Padre Attanasio, Padre E. Usai, Giovanni B. Capra, Padre Melis, Raimondo Pilai e Giuseppe Murgia, con possibili cali di pressione o interruzioni temporanee dell’erogazione. Riduzioni della portata e della pressione potrebbero verificarsi anche nelle aree circostanti.

Abbanoa fa sapere che, terminato l’intervento, il servizio tornerà regolarmente a pieno regime, anche prima delle 17 qualora le operazioni si concludessero in anticipo. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe presentarsi inizialmente torbida.

Per eventuali anomalie è possibile contattare il servizio guasti al numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.