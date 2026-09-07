Importantissima vittoria del Cagliari, la seconda in campionato, nello scontro diretto casalingo contro il Lecce. La decide un gol di Maldini al 29'.

La partita è stata sostanzialmente dominata dal Cagliari che ha giocato una buona partita in fase offensiva, peccando però, come spesso capita, nella finalizzazione, lasciando quindi tutto aperto fino alla fine. Il primo tempo si è chiuso con i rossoblù in vantaggio di un gol grazie al colpo di testa di Maldini, alla sua prima marcatura in maglia sarda. Lecce quasi mai pericoloso e Cagliari che ha il torto di lasciare in partita i salentini.

Lo stesso copione si ripresenta nel secondo tempo, quando gli spazi sono di più e le occasioni ancora più nitide: Mendy, Fazzini, Felici, Adopo, Maldini (palo esterno su punizione per lui), Fadera e il ragazzino della Primavera Sugamele hanno tutti, a turno, l'occasione giusta che però non va a buon fine. Brividi finali su un'occasione leccese al 96esimo ma con grinta e coraggio il risultato è stato portato a casa. Da segnalare anche l'infortunio di Felici, entrato nella ripresa e uscito in lacrime poco dopo per un problema al ginocchio.