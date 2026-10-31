Dalle ricette della tradizione toscana ai milioni di visualizzazioni sui social, fino a un successo che l’aveva portata a cucinare per la famiglia reale del Qatar. È morta a 85 anni Silvana Bini, conosciuta in tutta Italia come "Nonna Silvi", una delle più amate food influencer italiane. La cuoca si è spenta nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze. La notizia è stata riportata oggi da diverse testate nazionali.

La sua è stata una storia di successo arrivata in una fase della vita in cui difficilmente ci si aspetterebbe di diventare una star del web. Nata il 26 marzo 1941 in una famiglia toscana numerosa, con otto figli, Bini aveva coltivato fin da bambina la passione per la cucina, imparando a preparare piatti semplici e genuini. Una passione rimasta al centro della sua quotidianità anche grazie al Forno Martini di Castelfiorentino, aperto dal figlio Marco nel 2006, dove si occupava della preparazione di prodotti dolci e salati.

La popolarità era arrivata nell'ottobre del 2022, quando il nipote Gabriele aveva iniziato a riprenderla con il telefono. Il primo video diventato virale era nato quasi per caso, mentre Silvana reagiva a un tatuaggio del ragazzo. Da quel momento, le sue ricette, il modo diretto di parlare e l'ironia con cui si rivolgeva al pubblico avevano trasformato Nonna Silvi in un volto riconoscibile ben oltre i confini italiani.

Il suo successo non si era limitato ai social. Nel novembre 2023 aveva pubblicato il libro «Le ricette di una vita», un racconto della propria esperienza attraverso i piatti della tradizione. Nello stesso anno era stata insignita dell'Italian Excellence Award e riconosciuta come Food Hero da TasteAtlas. Nel 2024 era arrivato anche un libro in lingua tedesca, «Nonnas italienische Küche», segno di una popolarità ormai internazionale.

Tra le esperienze più significative c'era stata la trasferta a Doha, nell'agosto del 2024, quando era stata invitata a cucinare per la famiglia reale del Qatar. In quell'occasione aveva preparato alcuni dei piatti simbolo della cucina italiana, tra cui ragù, lasagne e brasato. Un traguardo particolare per una donna che aveva costruito la propria notorietà partendo dalla cucina di casa e dal forno di famiglia.

Il riconoscimento del pubblico era proseguito negli anni successivi. Nel 2025 aveva vinto ai TikTok Awards il premio di Creator dell'Anno, mentre il 15 ottobre 2026 aveva ricevuto un riconoscimento nella categoria Food ai Top Creators Awards di Forbes Italia. A 85 anni continuava così a essere protagonista del mondo digitale, mantenendo al centro dei suoi contenuti la cucina casalinga e le tradizioni toscane.

"E' rimasta lucida fino alla fine"

Il comunicato della famiglia sulle pagine sociale di Nonna Silvi: "In questo periodo non avete più visto i nostri video. Il motivo è una malattia fulminante che, in soli venti giorni, si è portata via Nonna Silvi. Per molti di voi era Nonna Slivi. Per noi, semplicemente, nonna. Ci ha lasciati circondata dall'amore della sua famiglia, con i figli e i nipoti accanto, fino all'ultimo respiro. E' rimasta lucida fino alla fine", si legge.

E ancora: "Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro. Come aveva sempre fatto: con il pensiero rivolto alla sua famiglia e alle cose che avevamo costruito insieme. Una donna unica, di una forza rara, che alla famiglia ha donato ogni singolo pezzetto di energia che aveva in corpo. Con nonna avevamo un sogno e degli obiettivi ben chiari. L'azienda resterà chiusa per due giorni di lutto. Poi ripartiremo, più determinati di prima, portando con noi tutto quello che ci ha insegnato".

Conclude: "Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere. Buon viaggio, Nonna. Insegna a fare dolci anche lassù".