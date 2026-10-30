Sei milioni e 300mila euro per garantire la continuità delle attività nel sito Eurallumina di Portovesme fino al 31 dicembre. Le risorse, messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, serviranno a tutelare i lavoratori, mantenere i presidi ambientali e garantire la sicurezza degli impianti.

L'annuncio è arrivato durante il tavolo tecnico sulla vertenza, convocato questa mattina al ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione degli assessori regionali all'Industria, Emanuele Cani, al Lavoro, Desirè Manca, e all'Ambiente, Rosanna Laconi.

Cani parla di un risultato importante, seppure intermedio, e annuncia la necessità di avviare subito le procedure per valutare i nuovi soggetti industriali interessati, anticipati dal Mimit.

Più critica Manca, secondo cui la copertura degli stipendi fino a fine anno non rappresenta una soluzione definitiva. L'assessora chiede che il confronto diventi un tavolo politico, con impegni strutturali e risposte certe da parte del Governo.

Laconi richiama invece l'importanza della continuità dei controlli ambientali e della sicurezza degli impianti, sottolineando che la tutela del territorio dovrà accompagnare ogni fase del futuro rilancio industriale.