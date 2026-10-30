Turni di continuità assistenziale in Ogliastra dal 30 ottobre al 1° novembre. Le guardie mediche saranno operative con orari differenziati nelle diverse sedi del territorio.

Il servizio sarà garantito per l'intero fine settimana a Baunei, Gairo, Jerzu e Perdasdefogu: dalle 20 di venerdì 30 ottobre alle 8 di sabato 31 e dalle 10 dello stesso giorno fino alle 8 di lunedì 2 novembre.

A Bari Sardo l'attività proseguirà fino alle 8 di domenica, con una nuova apertura dalle 20 di domenica alle 7 di lunedì. A Seui il presidio sarà attivo dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e dalle 20 di sabato alle 8 di domenica. A Tertenia, invece, il servizio riprenderà alle 10 di sabato e terminerà alle 8 di domenica.

A Tortolì, dopo i turni di venerdì notte e sabato, la guardia medica riaprirà domenica dalle 20 alle 8 di lunedì. A Villagrande Strisaili sarà disponibile dalle 10 di sabato alle 8 di domenica.

Per richiedere assistenza è possibile chiamare il numero europeo 116 117. La centrale regionale metterà in contatto gli utenti con il medico della postazione più vicina, per una consulenza telefonica o, quando necessario, con il servizio di emergenza 118.