Ha risposto a tutte le domande della gip del tribunale di Tempio Pausania Federica Di Stefano, Mohamed Abdou Elchodary, il 20enne di nazionalità egiziana accusato di aver ucciso con alcuni fendenti al petto e all'addome il 42enne pugliese Pietro Sciusco in corso Umberto a Olbia nel pomeriggio di martedì 27 ottobre. Il giovane ha respinto le accuse mossegli dalla pm Noemi Mancini e ha continuato a negare di essere stato lui ad accoltellare a morte l'uomo.

Il suo interrogatorio, iniziato poco dopo le 11, si è concluso nella tarda mattinata e la gip dovrà ora decidere sulla convalida dell'arresto di Elchodary, attualmente in carcere a Sassari, e sulle misure cautelari nei suoi confronti.

"Nega assolutamente di aver colpito questa persona che tra l'altro dice di conoscere solo di vista. Tra i due non sono emersi rapporti né di amicizia né di qualsiasi altra natura", ha dichiarato l'avvocata Aurora Masu che insieme al collega Giuseppe De Meo difende Elchodary.

Intanto sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio e ricordo di Sciusco, artista di strada originario di Barletta. "Continua ad essere libero. Non meritavi e non meritavamo tutto questo. Il mondo perde un'anima gentile e buona", scrive la sorella Sabrina Sciusco.